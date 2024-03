Rene di maiale trapiantato su un malato terminale: «Cammina e continua a migliorare»

Un trapianto rivoluzionario, che potrebbe aprire una nuova pagina nella storia della medicina. Chirurghi di Boston hanno trapiantato un rene da un maiale geneticamente modificato in un uomo di 62 anni, affetto da una malattia renale terminale. Si tratta della prima procedura di questo genere. Altri tentativi erano stati compiuti in passato ma su pazienti in morte celebrale. Il trapianto, in caso di successo, offrirà speranza a centinaia di migliaia di persone con malattie renali.

I segnali finora, spiega il New York Times, sono promettenti. L'organo ha iniziato a produrre urina poco dopo l'intervento e le condizioni del paziente continuano a migliorare, riferisce il Massachusetts General Hospital. Il paziente, infatti, «cammina già per i corridoi dell'ospedale e potrebbe essere dimesso presto».

The world’s first genetically edited pig kidney transplant into a living recipient was performed at Mass General last Saturday. Years of research, pre-clinical studies and collaboration by @mgh_transplant has led to this historic achievement. Learn more from the @nytimes: https://t.co/rgDYaTvXmO