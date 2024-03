Trapianto di rene di maiale su un paziente in vita, a Boston il primo caso al mondo (e i risultati fanno ben sperare)

Per la prima volta nella storia, a Boston il rene di un maiale geneticamente modificato è stato trapiantato in un paziente ancora in vita. Affetto da una malattia terminale, l'uomo è stato il primo al mondo ad affrontare un'operazione simile. Altri tentativi erano stati infatti compiuti in passato, ma sempre su pazienti in stato di morte cerebrale.

L'operazione

Un'operazione, quella eseguita a Boston, che fa ben sperare i medici di tutto il mondo. Se i reni di animali geneticamente modificati dovessero essere trapiantati su larga scala, «la dialisi diventerebbe obsoleta», ha dichiarato al quotidiano statunitense il dottor Leonardo V. Riella, direttore medico dei trapianti di rene dell'ospedale americano.