SENIGALLIA Tempo scaduto per i teppisti di sabato notte. Ieri il proprietario del ristorante di via Marchetti ha sporto denuncia ai carabinieri. Aveva dato del tempo ai ragazzini, che alle 2 della notte tra sabato e domenica avevano danneggiato le fioriere del ristorante Hopscotch. Sono stati ripresi dalle telecamere che li hanno inquadrati in volto e i carabinieri non ci metteranno molto a risalire alla loro identità. Gli aveva dato l’occasione di scusarsi, di assumersi la responsabilità del comportamento incivile tenuto ma nessuno si è fatto vivo.

La decisione

«Sono andato proprio oggi (ieri ndr) a sporgere denuncia – spiega il ristoratore Marcus McGregor -. Penso sia un fenomeno sociale da prendere seriamente in considerazione. Non è normale che dei minorenni siano in giro alle 2 della mattina ubriachi a vandalizzare il centro». Teppisti che negli ultimi giorni stanno danneggiando anche diversi parchi pubblici. Al parco della Pace hanno rotto le altalene che il Comune ha dovuto rimuovere per poterle sostituire. Nella notte tra domenica e lunedì avevano trascinato un materasso, appoggiato ad un’abitazione con un cartello che comunicava il ritiro nei giorni successivi, facendolo a pezzi e sparpagliandoli in mezzo all’erba. Un tavolino in legno con le panche rotto al parco di via del Molinello e ieri l’ultima segnalazione da parte dei residenti, esausti, dalla Cesanella.

I danni

Qui nel parco di fronte alla chiesa hanno sfondato una panchina e proprio giovedì sera sono intervenute le forze dell’ordine, chiamate dai residenti che lamentano la presenza di una baby gang intenta a fare danni in giro per il quartiere. Si stanno scatenando nell’ultima settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico tra il centro storico e la parte del nord della città. Sono le zone da cui sono arrivate le ultime segnalazioni. «Ho chiesto alla polizia locale di incrementare i controlli – assicura il sindaco Massimo Olivetti – in attesa di poter far affidamento sul nuovo sistema di videosorveglianza, pur nel rispetto della privacy. Il bando è già stato pubblicato e il servizio verrà aggiudicato a breve». Intanto il Comune sta correndo ai ripari. «Le altalene al parco della Pace le abbiamo rimosse perché era stato rotto il pezzo della seduta – prosegue Elena Campagnolo, assessore all’Ambiente in merito agli atti vandalici –. L’abbiamo ordinato e non appena arriverà verranno riposizionate. Al di là dell’educazione, che questi ragazzi dimostrano di non avere, ci stiamo attivando con gli uffici – assicura l’assessore - per fare in modo che per la partenza della scuola tutti i parchi siano sistemati».