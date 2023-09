Scooterista travolto da un'auto in centro ad Ancona: un passante blocca la macchina investitrice e chiama i soccorsi

ANCORA - Travolto da un auto mentre viaggia in scooter, 54enne finisce all'ospedale. È successo questa mattina nel centro di Ancona, in corso Stamira. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, l'uomo è finito a terra con il suo scooter dopo essersi scontrato una Renault Clio condotta da un ragazzo con a bordo altre tre persone. Un passante ha intimato al conducente di fermarsi ed ha anche chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari della Croce Gialla, che hanno portato l'uomo all'ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.