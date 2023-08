PESARO Giovanissimi, appena imputabili. Denunciati per danneggiamenti. Per loro l’accusa è quella di aver fatto danni alla scuola media Brancati di via Lamarmora, ma i poliziotti stanno cercando di capire se sono anche i responsabili dei vandalismi messi recentemente a segno ai danni della media Leopardi di via Mantegazza e della elementare Lubich di via Largo Bacelli.

Tutto ha inizio domenica sera, quando la volante della Polizia è stata chiamata per un intervento all’istituto Brancati perché alcuni ragazzi erano entrati all’interno della scuola forzando la porta. Erano stati notati da un passante che non ci ha pensato due volte e li ha fotografati. Quattro ragazzini, pronti a compiere atti da teppisti. Grazie alle immagini gli agenti a bordo di una Volante li hanno riconosciuti mentre, in sella alle loro biciclette, transitavano in zona Muraglia. Avvistati e fermati.

Tutti minori appena imputabili, tra i 14 e i 15 anni. Per loro è scattata la denuncia per danneggiamenti. Sono gli stessi della Brancati, incastrati dalle foto. Alla Brancati è stato forzato l’ingresso ed è stato fatto utilizzato un estintore nell’aula di arte che è stata danneggiata e che dovrà essere ripulita. Dirigente scolastico e Comune si stanno già attivando per installare telecamere e sistema di allarme nei plessi che fanno capo all’Olivieri. Una volta riconosciuti sono stati affidati alle rispettive famiglie.



Sempre nella stessa serata la volante è stata chiamata per un danneggiamento ad un’altra scuola, la Leopardi. Qui sono entrati e hanno imbrattato le aule con la schiuma degli estintori. E in questo caso sono in corso accertamenti per capire se quest’ultimo danneggiamento è stata opera degli stessi ragazzi. IScuole prese di mira perché qualche giorno fa i teppisti sono entrati nella scuola Lubich forzando due porte, una quella di ingresso sotto il porticato che dà su via Nitti e poi quella della palestra che si trova all’interno del plesso. In particolare sono stati appiccati incendi in più zone della scuola, sia nelle aule che nella palestra. Poi si sono accorti che il fuoco avrebbe potuto devastare tutto e allora l’hanno spento con l’estintore. Polvere di estintore che ha intaccato pareti, lavagne elettroniche, banchi e pavimento. Sono in corso gli accertamenti sulle responsabilità e se si possa trattare della stessa banda.