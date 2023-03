SENIGALLIA - Non ce l’ha fatta l’anziana investita sabato mattina in via Po. La drammatica notizia è arrivata ieri sera: Valentina Renzi, 83 anni, originaria di Corinaldo ma residente a Senigallia in via Lago d’Iseo, è morta all’ospedale, dov’era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo il tragico incidente. Sabato era uscita di casa, come ogni mattina, per andare a portare a spasso il suo cagnolino, a cui era affezionatissima. All’improvviso è piombata la Seat Ibiza condotta da una 72enne di Senigallia che l’ha travolta.

La ricostruzione



Il cagnolino è morto sul colpo, l’anziana invece era ancora in vita, ma priva di sensi, quando è stata soccorsa dal 118. Subito è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Torrette, dove 24 ore dopo è deceduta per le lesioni fatali riportate nell’incidente. L’automobilista, come da prassi in questi casi, verrà indagata per omicidio stradale dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi. Sconvolti i vicini di casa della signora Valentina: «Era una persona sempre gentile e sorridente», così la ricordano.



Gli interventi



Proprio oggi inizieranno i lavori per mettere in sicurezza il tratto in cui si è consumata la tragedia. Il Comune aveva già programmato l’intervento, fortemente richiesto dai residenti. «I lavori riguarderanno il tratto compreso tra via Po e Strada Corinaldese – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici - dalla rotatoria della complanare all’incrocio con il cimitero. Inizieranno con il rifacimento dei sottoservizi. Prevedono il miglioramento di tutte le condizioni di sicurezza, attraverso la realizzazione di marciapiedi, lo spostamento della fermata dell’autobus, la realizzazione di strisce pedonali ben visibili, con la predisposizione di un attraversamento pedonale luminoso e un dosso artificiale». C

osto: 450mila euro. «Entro giugno, inoltre, dovrebbero essere installati anche i 7 attraversamenti pedonali luminosi lungo la Statale». Verranno collocati a Cesano tra la Statale e via Prima Strada, in via Traversa Cesano, tra via Sanzio e via Goldoni all’altezza di Villa Torlonia, tra via Sanzio e via Gioberti in prossimità della chiesa della Pace, tra via Podesti e via Ugo Bassi, tra via Podesti e via Terni e tra via Galilei e via Grosseto, quindi in prossimità dei sottopassi per andare al mare. E oggi partiranno i lavori per realizzare un tratto di pista ciclabile a Marzocca per la sicurezza dei ciclisti. «Una pista ciclabile d’oro – sbotta Dario Romano, capogruppo del Pd – poco più di 400 metri per 615mila euro. Una cifra abnorme che viene giustificata dal rifacimento di un marciapiede che andrà sull’arenile.