SENIGALLIA - La stagione turistica scalda i motori, tra riaperture e richieste di appartamenti da affittare e prime conferme per gli alberghi. Il 2 febbraio riapre il Mare in Terrazza in piazzale della Libertà e l’11 La Tartana sul lungomare Marconi. A febbraio riparte anche La Madonnina del Pescatore dello chef pluristellato Moreno Cedroni sul lungomare Italia a Marzocca.

Ritorni scaglionati per i ristoranti perché molti torneranno operativi a marzo, come Mauro Uliassi che per il suo Tre Stelle Michelin ha indicato la fine di marzo ma non ancora un giorno preciso. Entro aprile la riviera sarà a pieno regime. In centro, in via Carducci, tornerà invece Paolo Brunelli, anche se ancora non ha fissato la data. Lui, come altri, ricerca personale. In questi giorni sono diversi gli annunci di offerte di lavoro stagionali e lo sono anche quelli di richieste di appartamenti in affitto per l’estate.



I clienti affezionati



I turisti si muovono in anticipo ma per gli albergatori non è ancora abbastanza. «Abbiamo la fortuna di poter contare sui clienti fissi – spiega Marco Manfredi, presidente dell’Associazione Albergatori -, turisti che siamo riusciti a fidelizzare nel tempo. Loro stanno chiamando, confermano i periodi di soggiorno e sicuramente questo è un dato positivo». Da generazioni gli albergatori investono sull’accoglienza, facendo sentire i turisti come a casa. Ci sono bambini che venivano in vacanza con i loro genitori, che adesso portano i propri figli in ferie a Senigallia. Un ottimo lavoro è stato fatto finora ma c’è la necessità di trovare altri turisti, soprattutto stranieri.

«Dobbiamo intercettare nuove fette di mercato – prosegue Manfredi – e portare in vacanza a Senigallia anche chi finora non c’è venuto. Per fare questo, come abbiamo avuto modo di dire anche al sindaco e al nuovo consulente per il turismo, dobbiamo puntare molto sulla comunicazione, intanto dando il messaggio di una città sicura, facendo dimenticare le brutte immagini dell’alluvione».



I numeri positivi



Si parte da un dato soddisfacente che ha visto nel 2022 la città di Senigallia prima tra le marchigiane per presenze, su un incremento regionale dell’11,82% rispetto al 2021 e del 10,36 rispetto al 2019. L’obiettivo però è fare di meglio, creando una solida organizzazione che consenta di offrire un prodotto di qualità da commercializzare, andando incontro alle esigenze di chi cerca una vacanza non soltanto balneare ma anche culturale, enogastronomica e sportiva.

«L’obiettivo è dare maggior slancio non solo al territorio senigalliese ma a tutto il territorio della vallata – interviene il sindaco Massimo Olivetti - per offrire una tipologia di vacanza sempre più esperenziale. Lavoreremo insieme per la prossima stagione estiva – assicura -, ponendo le basi per una progettualità proiettata verso una città sempre più accogliente, inclusiva e attenta alla valorizzazione del territorio».