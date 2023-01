ANCONA – Schianto choc nel pomeriggio in via del Conero, dove un'auto condotta da un uomo di 33 anni è finita fuori strada, restando in bilico sul guardrail. L'incidente è avvenuto attorno alle 15,45 e non è escluso che a causarlo possa essere stato un malore accusato dal conducente, mentre viaggiava in direzione centro. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'automedica e la Croce Gialla, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Il ragazzo alla guida è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale di Torrette con un codice giallo. L'auto, invece, è stata recuperata dai vigili del fuoco. Alla pulizia della strada ha provveduto il personale del gruppo Pissta.

