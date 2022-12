SENIGALLIA - Protezione civile e Associazione nazionale carabinieri in lutto per la prematura scomparsa di Paolo Ragusa. Aveva 61 anni. Un volontario molto attivo, sempre in prima linea. Ha dedicato la sua vita al prossimo, prima in Lombardia dove già era impegnato con la protezione civile, poi a Senigallia dove si era trasferito da diversi anni. Era iscritto all’Associazione nazionale carabinieri come simpatizzante, non era infatti un militare, e prestava servizio di volontariato con il gruppo di protezione civile della stessa Anc.

APPROFONDIMENTI REALTÀ CAPOVOLTA Senigallia, Alessandra uccisa dall'ex, insulti choc dopo la morte: «Troppo provocante». Ora il killer fa il pieno di followers



Si è messo spesso al servizio della cittadinanza sia in occasione di emergenze, che per servizi di monitoraggio preventivi. Spesso si incontrava anche durante le manifestazioni, numerose, che prevedono la presenza dei volontari. Lui c’era sempre. Quando serviva una mano lui arrivava. Finché la malattia gliel’ha permesso non si è mai tirato indietro. «Per noi è una grande perdita – le parole di Giovanni Tinti, presidente dell’Associazione nazionale carabinieri -. Paolo era davvero in gamba, sempre disponibile e in prima linea per aiutare. Lo ricordiamo con grande affetto e, a nome dell’Associazione nazionale carabinieri, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia».

Paolo Ragusa era nato a Legnano ma diversi anni fa si era trasferito a Senigallia. La camera ardente è stata allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale cittadino, dove il 61enne è morto venerdì. Lascia la moglie Antonella, la sorella Francesca e i nipoti Alessandro e Luca. I funerali si terranno domani alle 9.30 presso la chiesa della Pace. Alla funzione i colleghi dell’Associazione nazionale carabinieri e della protezione civile parteciperanno in divisa e il coro dell’Anc si sta organizzando per cantare in suo onore alla cerimonia funebre.

Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio ricevuti dalla famiglia non appena si è appreso, ieri mattina, della scomparsa di Paolo Ragusa, molto stimato e benvoluto in città.