Bici centrata da un camion, ciclista vola a terra: è ricoverato in prognosi riservata

SENIGALLIA - Un altro grave incidente è avvenuto questa mattina a Senigallia, in via Sanzio, a pochi metri dall’incrocio con via Cilea. Per cause in corso d'accertamento, un camion ha travolto un ciclista, un senigalliese di 64 anni, che a seguito dell'impatto è caduto rovinosamente a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Era passato da poco mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Il ciclista è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette: ora è in prognosi riservata. Alla guida del camion c'era un 44enne che procedeva nella stessa direzione del ciclista.