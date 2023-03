Senigallia, guidava ubriaco di notte: denunciato un 30enne. Per lui anche il ritiro di patente

SENIGALLIA- Questa notte (10 marzo) i carabinieri di Belvedere Ostrense hanno denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 30enne residente a Senigallia, controllato mentre viaggiava a bordo della sua auto.

Positivo all'etilometro

Era in evidente stato di alterazione già al momento del controllo e, per questo motivo, è stato sottoposto a test con etilometro che ha dato esito positivo. Tasso alcolico di 1,68 g/L così che, oltre alla denuncia, gli è stata ritirata anche la patente. Sempre nei controlli delle ultime ore una coppia residente a Marotta, un 42enne e una 40enne, sono stati trovati in possesso di una dose di eroina durante una perquisizione nella propria abitazione. Sono stati entrambi segnalati.