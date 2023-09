SENIGALLIA Due serate di musica con Neri Marcorè domani e gli Inti-Illimani Histórico giovedì ma venerdì, ricorrenza dell’alluvione, silenzio in piazza nel rispetto delle vittime. Così aveva già deciso il sindaco. Dopo Venezia sarà quest’anno Senigallia ad ospitare la Festa di LiberEtà, il mensile del sindacato dei pensionati Cgil, da domani a venerdì tra piazza del Duca e il parterre della Rocca. Gli allestimenti sono in corso. “L’ambiente siamo noi” è della ventiseiesima edizione della tre giorni di dibattito, confronto, musica e mobilitazione.

L’omaggio

«Una scelta non casuale quella di Senigallia – spiegano gli organizzatori -: un anno fa c’è stata l’alluvione. Una memoria che lo Spi Cgil ha voluto sostenere promuovendo quest’iniziativa proprio nella città colpita da questi tragici eventi. Un segno di grande rispetto e valorizzazione da parte del sindacato. Riflettori accesi sui temi dell’acqua, del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico». Verrà allestita una mostra sull’alluvione nelle Marche e in Emilia Romagna e dal pomeriggio ci saranno anche gli stand gastronomici aperti. La festa si aprirà domani pomeriggio con il premio letterario LiberEtà e il premio Guido Rossa. L’evento sarà presentato da Neri Marcorè. Seguirà un confronto su “Crisi del clima e riflessi sull’acqua”, tra l’ingegner Annalisa Corrado e il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti. A concludere la prima serata il concerto di Neri Marcorè e la sua band con “Le mie canzoni altrui” a partire dalle 21 in piazza del Duca. La seconda serata terminerà, invece, con il concerto degli Inti-Illimani Historico dal titolo “Imaginaciòn, memoria y futuro”, sempre dalle 21. Venerdì alle 10 è atteso il segretario generale della Cgil Maurizio Landini per la manifestazione dei pensionati. La sera silenzio. «Venerdì sera non ci sarà musica nelle nostre piazze – spiega il sindaco Massimo Olivetti –, l’estate prosegue con le varie iniziative ma il 15 settembre abbiamo scelto il silenzio nel rispetto delle vittime. Aderiremo anche noi all’iniziativa “Luci dal fango” e abbiamo deciso di accendere Porta Lambertina in via Carducci, duramente colpita il 15 settembre di un anno fa». Giovedì in centro storico ci sarà inoltre la festa della Chiesa della Croce. Le celebrazioni inizieranno con i vespri solenni alle 18.30 di domani, presieduti dal Vescovo Franco Manenti. Giovedì ci sarà una santa messa alle 10.30 presieduta da don Egidio Bugugnoli, cappellano della chiesa e alle 18 celebrerà la Solenne Eucarestia l’arcivescovo Piero Pioppo, Nunzio Apostolico in Indonesia.

L’altro appuntamento

Fervono invece i preparativi per Fish Marche(t), in programma dal 22 al 24 settembre con show cooking e varie iniziative dedicate al prodotto ittico locale. Torna ad ottobre in centro storico Pane Nostrum, dal 6 all’8, dopo tre anni di assenza a causa del Covid, mentre novembre sarà il mese del test dell’accoglienza. I tour operator dagli Usa arriveranno per un forum, in programma dal 12 al 15, ma loro saranno in città già il 9. Senigallia dovrà superare la prova per conquistare i turisti americani, convincendo gli agenti di viaggio che dovranno promuoverla.