ANCONA Con la due giorni della Festa del Mare dal Comune avevano detto: «Questo è solo l’inizio, non fermiamoci». Una promessa dal sapore di sfida. E allora, ecco serviti i prossimi appuntamenti. Un poker: l’evento all’Anfiteatro romano, la Regata del Conero, Sharper e la Notte Bianca, che torna dopo quattro anni di assenza e su cui le aspettative sono altissime per portare ad Ancona migliaia di persone, anche da fuori. Le iniziative si dipaneranno nei prossimi fine settimana, allungando una stagione che sembra non voler finire mai. «Un evento a settimana è possibile solo se Comune, associazioni di categoria, imprese e operatori lavorano insieme» diceva ieri l’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio, parlando del successo del festival delle birre artigianali in piazza Pertini.



Lo start



Dopo aver chiuso gli ultimi due weekend con la Festa del Mare e In Bocca al Luppolo, il prossimo fine settimana la scena sarà per un appuntamento graditissimo agli anconetani: la Regata del Conero, giunta alla 24esima edizione. Domenica 17 settembre, alle 11, lo start delle imbarcazioni (sono finora 200 quelle iscritte) nella meravigliosa cornice del Passetto. Dopo il successo della prima edizione, è confermata anche la “sfida tra i quartieri” che si terrà il 16 settembre. I partecipanti saranno abbinati ai quartieri di Ancona tenendo conto delle regate invernali e primaverili organizzate dai vari Circoli di Marina Dorica.



La data da scegliere



Tra il 17 e il 20 settembre si terrà l’evento all’Anfiteatro romano. Ci saranno tre momenti: il tour guidato, l’aperitivo al tramonto e poi lo spettacolo teatrale. È atteso l’attore Alessandro Preziosi, protagonista de Le idi di marzo (produzione Pato), recital coinvolgente che ripercorre la tragica vicenda raccontata da Shakespeare nel Giulio Cesare, nell’adattamento di Tommaso Mattei. Oggi verrà scelta la data per uno degli eventi più attesi in questo colpo di coda dell’estate. Il 29 settembre verrà dedicato a Sharper, la Notte europea dei ricercatori, un’iniziativa portata avanti dalla Politecnica delle Marche dove gli universitari si mettono in mostra, solitamente in centro, con stand, dimostrazioni e invenzioni.



Dulcis in fundo



E poi il 7 ottobre l’evento che manca da ormai quattro anni: la Notte Bianca. «Vorremmo estendere il baricentro della festa il più possibile» aveva detto il sindaco Silvetti pochi giorni fa, annunciando l’intenzione di far ballare e divertire non solo il centro, ma anche il quartiere del Piano, che ha bisogno di tornare a respirare aria di eventi e iniziative. Si prospetta, dunque, una festa diffusa. Per cui sono attese ad Ancona migliaia di persone.