SENIGALLIA Due ore di sosta gratis per lo shopping natalizio in centro storico dall’8 dicembre. E’ la proposta del Comune per agevolare le spese nelle botteghe del centro storico, dove già l’atmosfera natalizia inizia a prendere forma con le prime luminarie accese per i tour operator americani e gli allestimenti in corso.

«Ancora la Giunta non ha deliberato l’aspetto relativo alla sosta scontata per il Natale – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici e Mobilità – ma l’intenzione è quella di riproporre il provvedimento che aveva funzionato lo scorso anno, ossia a partire dall’8 dicembre prevedere le prime due ore di parcheggio gratuito per un mese, quindi fino al 7 gennaio».



L’agevolazione



I parcometri saranno tarati in maniera tale da poter ottenere l’agevolazione. «Andrà comunque pagata la tariffa minima di 10 centesimi – ricorda l’assessore - per consentire il rilevamento dell’ora di inizio della sosta. Il parcometro rilascerà poi il tagliando comprensivo delle due ore di gratuità». La moneta da 10 centesimi servirà quindi ad attivare il parcometro e ottenere l’agevolazione. Quest’anno, diversamente dal precedente, saranno minori i disagi per le attività a ridosso di piazza Garibaldi, che lo scorso Natale erano state penalizzate dal ponte Garibaldi inagibile. Erano rimaste isolate. Adesso, invece, avranno a disposizione la passerella ciclopedonale indispensabile per quanti vorranno lasciare la macchina nell’ampio parcheggio dello stadio per poi proseguire a piedi sfruttando appunto il passaggio provvisorio. Le luminarie, più numerose in centro da quest’anno, saranno presenti anche in diverse frazioni.

I commercianti non dovranno pagare alcuna quota perché della spesa si farà carico il Comune. Un’anteprima sulle luminarie si è avuta, quindi, nel weekend appena trascorso con gli allestimenti della Rotonda, dove sono stati posizionati degli archi luminosi lungo il pontile, e con l’accessione del Foro Annonario. In occasione del Forum europeo degli agenti di viaggio, che si è aperto ufficialmente ieri mattina alla Rotonda, il Comune ha voluto giocare d’anticipo in queste due location per i tour operator americani, in città in questi giorni. Tutte le luminarie si accenderanno invece il 2 dicembre.



Il programma



Il Comune deve inoltre definire gli ultimi dettagli per quanto riguarda il villaggio di Natale, con il mercatino e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che lo scorso anno era stato allestito in piazza Garibaldi. Inoltre, al vaglio c’è anche il videomapping che negli ultimi anni aveva interessato la facciata di palazzo del Duca, la Rocca Roveresca e prima ancora piazza Garibaldi. Il pacchetto natalizio tornerà, quindi, al vaglio della Giunta. Ci sono grandi aspettative per Natale legate al forum in corso con i tour operator. La speranza è che possano includere Senigallia nei pacchetti per visitare l’Europa tra Natale e Capodanno, portando turisti in città anche se questo è un investimento a lungo termine i cui risultati sono attesi nel tempo e non nell’immediato. Per Capodanno ci sono già alberghi disposti a riaprire come era emerso già alla fine della stagione estiva.