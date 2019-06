Il Megà resta chiuso la rabbia dei titolari «Non sappiamo più che fare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Il Megà resta chiuso. Ieri la commissione comunale di vigilanza e pubblico spettacolo è tornata nella discoteca di Bettolelle dove ha trovato altri aspetti che non hanno convinto. «Siamo dispiaciuti e disperati – dichiara il titolare Gabriele Tombari – avevamo ottemperato alle 52 prescrizioni che ci aveva fatto la precedente commissione, i componenti sono cambiati e hanno messo in discussione aspetti che l’altra volta non rappresentavano un problema. Abbiamo quindi altre prescrizioni”. Per due settimane avevano lavorato, spendendo circa 80.000 euro ma non è bastato. Tra le nuove richieste anche i certificati per garantire i materiali delle tende, dei divani e delle tovaglie. Anche dei ganci per tenere le porte delle uscite di sicurezza attaccate alle pareti in caso di emergenza.