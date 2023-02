SENIGALLIA - Vinti 15mila euro venerdì sera nella tabaccheria Lambertina di via Carducci. La dea bendata, che ultimamente si ferma spesso in città elargendo somme non ingenti, ma utili di questi tempi, ha scelto la strada principale del rione Porto danneggiata dall’alluvione. Un simbolo della calamità.

Il cliente spendendo tre euro ha giocato sette numeri al 10 e Lotto e, non solo li ha indovinati tutti, ma ha ottenuto anche il bonus del doppio oro. In totale, insomma, si è portato a casa 15mila euro. «Non posso rivelare dettagli sul vincitore perché mi ha chiesto di non farlo – commenta Rodolfo Montanari, tabaccaio – ma sono contento che questi soldi siano andati ad una persona che ne aveva bisogno». Il tabaccaio ha assistito insieme al vincitore all’estrazione della lotteria istantanea.