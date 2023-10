Ciclista cade e si ferisce alla schiena a San Silvestro: soccorso con l'eliambulanza, è grave

SENIGALLIA - Un grave incidente è accaduto questa mattina intorno alle 11 sulla strada di San Silvestro. Un ciclista falconarese di 70 anni stava percorrendo la strada in direzione sud, in un gruppo formato da altri tre ciclisti quando, improvvisamente, è caduto a terra.

Nell'impatto al suolo ha riportato seri traumi alla schiena, per cui gli amici hanno subito interrotto la corsa e dato l'allarme al 112.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza. Il ciclista ferito, che era in testa al gruppo ed è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi la pattuglia della Polizia locale di Senigallia, che valuterà la dinamica dell'incidente. Non si sono verificati particolari disagi alla circolazione stradale.