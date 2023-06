SENIGALLIA - Anziana raggirata da due finti tecnici che, con la scusa di una perdita d’acqua da riparare, sono entrati in casa e le hanno rubato i soldi. E’ accaduto mercoledì pomeriggio verso le 18 in un’abitazione di Strada del Ferriero a Sant’Angelo. I due hanno suonato e riferito alla donna, che si trovava sola in casa, che avrebbero dovuto effettuare un controllo perché all’esterno si era verificata una perdita d’acqua e dovevano capire dove si trovasse il danno da riparare.

Lei non si è insospettita e ha lasciato che entrassero per vedere se la perdita provenisse da casa sua. Le hanno anche consigliato di spostare eventuali gioielli o soldi finché non avessero terminato. Così ha fatto, prendendo il denaro che aveva messo da parte. Non ricorda quanto ma svariate centinaia di euro. Quando i due sono andati via è andata a prenderlo per rimetterlo dove lo teneva nascosto abitualmente ma non c’era più. A quel punto ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato i carabinieri, subito intervenuti. Poco dopo i suoi vicini di casa sono rientrati e si sono accorti di aver subito un furto, sempre a ridosso delle 18. Dalla casa mancavano dei gioielli ma si sono riservati di quantificare il bottino nel momento di sporgere denuncia.

Cosa è accaduto

Nemmeno l’anziana, sconvolta per il raggiro, l’ha ancora formalizzata. Quasi certamente si è trattato delle stesse persone che, per accertarsi che in casa non vi fossero persone, hanno prima suonato il campanello. Quando però in un’abitazione ha risposto l’anziana, sola, hanno escogitato il raggiro. Essendo i due episodi avvenuti in case confinanti nella stessa fascia oraria è difficile pensare che i due episodi siano tra loro scollegati.



Sull’accaduto indagano i carabinieri. Un conoscente delle vittime ha informato con un post il gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” per mettere in guardia altra gente, temendo che i malviventi fossero ancora intenti ad agire in città.