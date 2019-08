Il caso che fa discutere Scatterà una denuncia per gli insulti al bagnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Seguirà una denuncia alle autorità competenti sul caso del bagnino insultato dopo aver richiamato un bagnante, che si era allontanato troppo con il mare mosso. Ad assicurare provvedimenti è Severino Tricarico, istruttore e responsabile locale per la Società nazionale di salvamento. «Ne ho parlato con il comandante del Porto e con il sindaco – spiega -. La questione verrà presa in esame subito ed è molto probabile che verrà fatta un’ordinanza che tuteli la funzione di operatore di pubblico servizio. Intanto andrò a denunciare l’accaduto alle autorità. Di bagnanti maleducati ce ne sono a bizzeffe purtroppo – prosegue Severino Tricarico – però bisogna mettere in allerta chi offende l’operato di un bagnino di salvataggio e la divisa che indossa che si commette un reato».Il responsabile del Salvamento ha chiesto inoltre di essere informato subito qualora dovessero verificarsi ancora simili episodi. «Ho chiesto ai miei ragazzi di informarmi – prosegue – perché se sono in zona posso arrivare insieme alle forze dell’ordine in modo tale da poter denunciare chi offende ed insulta uno di loro. Tutti devono capire che i bagnini di salvataggio sono lì per garantire la sicurezza dei bagnanti e vanno rispettati». Il giorno di Ferragosto invece così non è stato. Il bagnino aveva chiesto ad un genitore, che si allontanava con il figlio, di tornare nella parte protetta di mare, davanti alle scogliere. C’era infatti mare mosso. Lui, dopo averlo insultato, ha proseguito verso il mare aperto. Tornato a riva ha raggiunto il bagnino in torretta per proseguire con gli insulti. Scena che ha indignato i numerosi bagnanti presenti.