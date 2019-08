Va al largo con il figlio il bagnino gli chiede prudenza e lui lo riempie di insulti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Bagnino di salvataggio insultato da un genitore che si era allontanato verso il mare aperto con il figlio. È accaduto il giorno di Ferragosto nella spiaggia del lungomare Mameli. Il baywatch, vedendo che c’era il mare mosso, è sceso dalla torretta per gridare all’uomo, visto allontanarsi con il figlio, di tornare verso la parte protetta dalla scogliera, affinché lui potesse vigilare e intervenire in caso di necessità. L’uomo lo ha mandato a quel paese ed ha proseguito, andando oltre gli scogli fino al mare aperto. A quel punto il bagnino è risalito in torretta e con il binocolo ha cercato di monitorarli. Non li ha persi d’occhio. Non poteva obbligarli a non fare quel bagno pericoloso. Più che sconsigliarglielo e chiedere a gran voce che sarebbe stato meglio tornare verso riva non poteva fare.