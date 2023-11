ANCONA Meno sei all’accensione del Natale di Ancona. Tutto pronto per far brillare il centro, seguendo il pay off coniato dalla giunta Silvetti per la nuova veste della kermesse che “BiAnconatale” si è trasformata in, appunto, “Ancona che brilla”. Luminarie da mare a mare (per la prima volta), il consueto mercatino in piazza Cavour, la ruota, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, alberi illuminati a profusione. Gli ingredienti per rendere accattivante il capoluogo ci sono tutti. Ma i commercianti gettano lo sguardo su alcuni aspetti a loro cari.



Il coro



Uno su tutti: il tema dei parcheggi. Il coro degli esercenti è unanime: «Mettete la gratuità sui posti blu». Su questo sono tutti d’accordo. «L’anno scorso ha funzionato molto bene e si è lavorato tanto grazie a questa scelta - ammette Monica Quercetti, titolare della profumeria Galeazzi lungo corso Garibaldi -, sarebbe bene che il Comune replicasse anche quest’anno». «Quello dei parcheggi blu gratuiti durante il periodo di Natale sarebbe un ottimo punto di partenza - afferma il gallerista Giancarlo Gioacchini -, dopodiché bisogna mettere a sistema tutta una serie di soluzioni che possano servire a rendere più agevole l’arrivo in centro e la sosta». Gioacchini ha chiaro in mente quale sia l’incentivo: «Agevolazioni sui costi dei park coperti» dice.



Gli incentivi



Ad aver colto questo tipo di necessità è l’ottico Michele Manna che ormai da qualche anno offre ai suoi clienti un trattamento speciale: «Un ora di parcheggio gratuito a chi acquista un prodotto da noi» afferma il commerciante, che sui posti auto in centro lamenta «la cattiva nomea che si è creata intorno al capoluogo - dice -. Ormai la gente sa che il tallone d’Achille di Ancona sono i parcheggi e quindi è spesso diffidente». Sulla gratuità lungo le strisce blu anche Manna non ha dubbi: «Assolutamente sì, bisogna riproporla anche quest’anno sotto Natale - continua - . L’anno scorso è servito a portare in centro tante persone. Quando una misura ha riscontri positivi, non andrebbe cambiata». La voce del commercio, dunque, si fonde in un unico coro che chiede fortemente che venga ripristinata la gratuità della sosta nei posteggi blu durante il periodo di Natale.



La disponibilità



Poi c’è un altro tema caldo: quello delle aperture domenicali. Argomento divisivo che, invece, trova posizioni differenti. Un po’ a macchia di leopardo. Ma, ad ogni modo, la gran parte dei commercianti ha già scelto: «Noi staremo aperti tutte le domeniche di dicembre» afferma Monica Quercetti. «Noi da oggi (ieri per chi legge, ndr) fino a Natale resteremo aperti sette giorni su sette» sottolinea Manna. «Se vogliamo rilanciare questa, città bisogna rimboccarsi le maniche e fare alcuni sforzi» specifica Gioacchini. La volontà c’è, ma gli esercenti si aspettano dal Comune una risposta netta in termini di viabilità intelligente. «Bisognerebbe attuare un sistema di bus navetta che sfrutti la rete dei parcheggi scambiatori - suggerisce Andrea Valla, titolare di Dadi & Mattoncini -. Creare questo tipo di connessioni porterebbe a decongestionare il centro». Oppure l’idea di Manna è «il trenino natalizio, come c’era precedentemente. Se la gente sa quale sia il percorso, può anche scegliere di parcheggiare lontano dal centro». Al netto dei trasporti e della capacità di contenere l’enorme domanda di posti auto, la città di Ancona, per essere attrattiva sotto Natale, «deve avere un buon numero di eventi e che siano di qualità - si raccomanda Valla -, ma visto come si è mossa l’Amministrazione ultimamente, credo che su questo fronte non ci siano problemi».