FALCONARA La minaccia sussurrata all’orecchio mentre acquistava le sigarette al distributore automatico, sulla Flaminia: «Dammi i soldi, ho un coltello». La vittima, un 47enne originario di Milano, presa dal panico, ha subito raggiunto la sua auto. L’uomo è stato rincorso dal malintenzionato che ha sferrato un calcio contro lo specchietto laterale, mandandolo in frantumi. Il 47enne in qualche modo è riuscito a salire in macchina e ad allontanarsi, quindi ha chiamato il 112. Ora i carabinieri danno la caccia all’autore della tentata rapina avvenuta la sera di San Silvestro, poco prima delle 20, a Falconara. Non si sa se davvero il malvivente fosse armato. Di sicuro, stando al racconto della vittima, era italiano, aveva una carnagione chiara, la barba e indossava un giubbino bianco. I militari della tenenza di Falconara sono impegnati a ricercare il rapinatore, anche attraverso l’analisi delle telecamere dislocate lungo la Flaminia. Oltre alla paura vissuta, il 47enne ora dovrà provvedere a riparare i danni allo specchietto causati dal violento calcio sferrato dal malintenzionato, costretto a scappare a mani vuote.