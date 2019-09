Controlli a tappeto Ragazzi sorpresi con la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Carabinieri al lavoro, nei giorni scorsi, con 31 pattuglie, per presidiare il comprensorio fabrianese: sono state controllate 108 persone e 78 veicoli. Elevate 5 contravvenzioni. A Sassoferrato elevata una multa a un residente che si trovava con l’auto per le vie della città. Sottoposto al test alcolemico aveva un tasso di poco superiore al limite consentito. Per lui multa per guida in stato di ebbrezza. Domenica, a Cerreto d’Esi, in concomitanza con la Festa dell’Uva, potenziati i controlli in via Mameli e ai Giardini pubblici. Quattro ragazzi, tra i 18 e i 22 anni, del posto, sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati con complessivi 4 grammi di marijuana. Segnalato anche un giovane di Fabriano: è stato in prossimità del cimitero delle Cortine con 1 grammo di marijuana. I carabinieri intanto, indagano sul furto da 15mila euro all’autogrill sulla statale 76.