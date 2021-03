Esce da casa ma è in quarantena, la polizia la sorprende al bar e la multa. Altri 4 clienti sanzionati

SENIGALLIA - La polizia amministrativa della questura di Ancona e gli agenti del commissariato di Senigallia, nell’ambito del piano di controlli disposti dal questore di ancona, hanno effettuato mirati servizi finalizzati al ruispetto della normativa anti Covid nel comune di Senigallia. Sono state elevate 5 sanzioni amministrative da 400 euro ad avventori di pubblici esercizi che omettevano di utilizzare la mascherina.

Tra questi veniva accertatato che una donna aveva violato la quarantena fiduciaria allontanandosi dal domicilio in violazione della normativa anti covid: è stata perciò sanzionata due volte perché stazionava a bere alcolici dinanzi al locale e perché aveva violato l’obbligo di permanenza domiciliare in quanto in quarantena fiduciaria.

