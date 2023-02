​"Progetto Ancona" si presenta: la candidata sindaca Ida Simonella traccia la rotta da seguire verso le elezioni

ANCONA– Pronta la formazione della coalizione di Centrosinistra per Ida Simonella sindaco, “Progetto Ancona”. Le forze politiche, le associazioni ed i movimenti che sostengono la candidata si sono presentati questa mattina al Mercato delle Erbe di Ancona, uno dei luoghi simbolo della città futura, prossimo ad un’imponente opera di riqualificazione e rilancio.

Un luogo iconico

«Un luogo iconico che è identità e futuro di questa città – ha esordito Ida Simonella –. Abbiamo 5,3 milioni per dare nuova vita a questo mercato con i lavori che partiranno a metà di quest’anno». Futuro è una delle parole chiave di “Progetto Ancona” nato con l’esperienza delle Primarie di coalizione dello scorso 27 novembre e che da quel percorso ha acquistato nuova linfa ed energia. «Le Primarie sono state un passaggio importantissimo perché hanno consentito il coinvolgimento di tantissimi cittadini – ha sottolineato Simonella – e perché hanno permesso di ridefinire e ricalibrare i temi del programma e di questa campagna per le prossime amministrative, intercettando anche nuove adesioni al progetto». Carlo Pesaresi, competitor di Ida Simonella il 27 novembre, ha ufficializzato la formazione di una lista di appoggio alla candidata. E poi i “Repubblicani per Ancona” «partito radicato nella storia della città» e Volt «partito giovane, paneuropeo, nato nel 2017 per superare i vari sovranismi». Formalizzata anche la presenza della lista civica che fa riferimento alla candidata Simonella “Ancona Futura”, questo il nome, a rimarcare la voglia di guardare al domani di Ancona. «Siamo proiettati al futuro. Vogliamo realizzare una città più moderna, più vivibile, dal centro alle periferie, nella quale sia possibile uno sviluppo di qualità che significa crescere tenendo però conto di tutti, anche dei più fragili – ha ripreso Simonella –. Voglio parlare con lo sguardo dei giovani, far mie anche le loro esigenze per realizzare ciò di cui sentono il bisogno. Vogliamo far sì che i cittadini non si sentano spettatori, ma parte attiva, insieme all’Amministrazione, nella vita politica di questa città. E non è un caso se anche oggi siamo qui in mezzo alla gente, non chiusi nei palazzi. Gli strumenti ci sono, a partire dal Piano strategico che va migliorato per acquisire anche nuove energie e competenze. Siamo in grado – ha aggiunto ancora – di realizzare la visione che abbiamo della città perché oggi abbiamo oltre alle idee anche le risorse necessarie per farlo. Risorse guadagnate sul campo in questi anni. Abbiamo messo le radici per fare il grande salto e realizzare quel cambiamento di cui abbiamo posto le basi». Presenti al piano terra del Mercato delle Erbe tutti gli esponenti delle forze politiche e civiche, dei movimenti e delle associazioni che sostengono “Progetto Ancona” ed Ida Simonella candidata sindaco.