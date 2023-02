ANCONA Le nebbie si sono dissolte, via gli indugi. Carlo Pesaresi ha sciolto la riserva: sì alla lista civica in appoggio alla candidata sindaco Ida Simonella. La notizia, in realtà, era nell’aria almeno dal giorno in cui l’avvocato ed ex assessore alla cultura in Provincia ha presentato alla Mole Vanviteliana la comunità politica Ancona a colori.



La scelta



Sebbene Pesaresi avesse smentito voci di accordi sotterranei con la vincitrice delle primarie, in quell’occasione ha ribadito a gran voce che alle prossime elezioni comunali avrebbe appoggiato Simonella. Sono bastate quelle parole a far intuire che la nascita della lista sarebbe stata solo questione di tempo. E infatti adesso è arrivata la conferma. Anche se il diretto interessato resta abbottonato. Ancora si sa ben poco riguardo l’entità del progetto. Il nome della lista, a quanto pare, non è stato deciso. Chi ne farà parte, oltre allo stesso Pesaresi, nemmeno. Anche se, vista la forte componente giovane del gruppo Ancona a colori, è facile prevedere che un buon numero di candidati di lista possa provenire da quel mondo.

La candidatura



Intorno alla possibile candidatura in lista di Carlo Pesaresi, nelle scorse settimane erano circolati rumors di possibili accordi con Ida Simonella per la definizione di eventuali posti in giunta. Tutte voci che Pesaresi ha prontamente smentito. E se a vincere le prossime elezioni amministrative dovesse essere la coalizione di centrosinistra «la squadra sarà assolutamente rinnovata - assicura Ida Simonella -. E come ho detto sempre va fatta una squadra vera, capace di governare la città. Scaturirà dal percorso che facciamo, dall’impegno, dai profili che si riterranno necessari. Politici o non politici». Intanto, assodato che a centrodestra sia Daniele Silvetti il candidato sindaco, c’è una partita ancora aperta per quanto riguarda il terzo polo. Ovvero la formazione di una coalizione tra Verdi, Altra Idea di Città e Movimento 5 Stelle. Dopo la riunione di giovedì sera le tre forze politiche hanno fatto sapere di «aver trovato un accordo di massima sul piano programmatico». Ma sul nome del candidato sindaco è ancora il buio più totale. Bruciata la figura dell’ex Rettore Sauro Longhi, particolarmente gradito dai Verdi, ma non dagli altri due partiti, si è ventilato il nome dell’avvocato Antonio Di Stasi, ben accolto da 5 Stelle e Altra Idea di Città, per il quale Rubini sarebbe anche disposto a fare un passo indietro, ma non dai Verdi.



L’impasse



Se non si dovesse trovare una quadratura a stretto giro, si rischierebbe anche di far saltate il banco. Cosa che per la coalizione di centrosinistra non sarebbe poi un grosso dispiacere, visto che l’eventuale terzo polo potrebbe pescare voti anche nell’area del malcontento in casa Pd.