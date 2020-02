Tremendo schianto, grave un bimbo di 5 anni. Intubato e soccorso dall'eliambulanza

POLVERIGI - Grave schianto questa mattina a Polverigi: in gravi condizioni un bambino di 5 anni, che ha perso conoscenza ed è stato portato, intubato, dall'eliambulanza all'ospedale Salesi.



LEGGI ANCHE:

Cartellino rosso all'arbitro: Daspo di un anno per la testata al portiere

Macerata, lavoratori sfruttati dodici ore al giorno per pochi euro: case sequestrate all'imprenditore agricolo

Le immagini dell'incidente di Polverigi

L'allarme è scattato introno alle 8,45 a Polverigi, dove, all'incrocio tra via San Giovanni e via Vivavio si sono violentemente scontrate, per acuse ancora al vaglio della Polizia locale, una Fiat 500 con a bordo mamma di 37 anni e figlio di 5 di Agugliano ed un'Alfa Mito condotta da una 24enne di Osimo. Ad avere la peggio sono stati madre e figlio: i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre dalle lamiere, mentre il figlio, che nell'urto ha perso conoscenza, è stato intubato e portato dall'eliambulanza all'ospedale Salesi. Le due donne sono incvece finite a Torrette, entrambe in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA