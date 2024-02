Due giornalisti pubblici, il Comune di Fano 5 anni dopo il bando organizza le prove: convocati 81 candidati

FANO Quattro anni, 7 mesi e 6 giorni. Tanto c’è voluto per arrivare all’espletamento del concorso per l’assunzione «di due funzionari specialisti per i rapporti con i media», in pratica l’intero arco del mandato bis del sindaco Seri.

Due scritti, un orale

Messa a dura prova la pazienza degli 81 aspiranti al ruolo di giornalista pubblico che potranno adesso riprendere in mano i libri per prepararsi ai due test scritti, entrambi in calendario per il 16 aprile, in sequenza e a partire dalle 9, mentre la prova orale si svolgerà il 23 aprile, sempre dalle 9 e sempre nella sede comunale.

Il primo è mirato a mettere a fuoco, attraverso un questionario, la competenza del concorrente in materie che saranno poi terreno anche della prova orale.

Le materie d'esame

Si va da diritto costituzionale a diritto amministrativo, passando per il regolamento sul trattamento dei dati personali e fino a contrattualistica pubblica, per poi virare su tecniche e semeiotica del linguaggio giornalistico, normativa su stampa e sistema radiotelevisivo, sociologia della comunicazione, social media, etica e deontologia professionale, normativa su diffamazione e calunnia a mezzo stampa, ma anche infine contesto sociale, economico e politico della città dal Dopoguerra ad oggi.

Un testo da elaborare

Di carattere tecnico-pratico la seconda prova scritta, che consisterà nell’elaborazione di un testo giornalistico su un argomento di rilevanza comunale. Elaborati giudicati sulla base di tre parametri (pertinenza, completezza e sinteticità, correttezza linguistica), valutazione espressa in trentesimi e ammessi alla prova orale soltanto coloro che in ciascuna delle due prove scritte avranno conseguito un punteggio non inferiore a 21.

Considerata la tempistica, inevitabile che venga prolungato fino a fine mandato l’incarico all’agenzia Comunica per la gestione dell’ufficio stampa, nell’ultimo periodo finanziato con 5.000 euro più Iva mensili.