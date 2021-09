Cade dal lettino: grave una bambina di 5 anni, è ricoverata in Rianimazione

GENGA - Sono stati minuti davvero concitati quelli vissuti da una giovane coppia di Genga che, lunedì pomeriggio, ha dovuto effettuare una cosa contro il tempo all’ospedale Profili di Fabriano, poi al Salesi, con l'ambulanza. La loro figlia nata cinque mesi fa è caduta, per cause da accertare, dal lettino dove si trovava, come da prassi, tra una poppata e l’altra.

Mamma e papà si sono resi conto subito che la situazione era estremamente critica, vista la tenera età della figlia. Ora la bambina è ricoverata in Rianimazione all’ospedale Salesi di Ancona dove è monitorata a vista dagli specialisti. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Genga. Quando si sono accorti che la piccolina era caduta e sembrava incosciente, dopo l’impatto doloroso a terra, hanno allertato il 118 e si sono messi in auto verso il Pronto Soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano. Qui i medici, diretti dal primario, Loredana Capitanucci, hanno effettuato i primi accertamenti del caso e, vista la gravità, hanno immediatamente disposto il trasferimento in ambulanza, in codice rosso, verso l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. A bordo del mezzo, partito a sirene spiegate, anche il medico rianimatore che ha monitorato la bambina per tutto il viaggio lungo la SS 76. Disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dei bambini, nel capoluogo regionale.

