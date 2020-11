Furti in casa, i ladri trovano i proprietari. Doppio blitz, cresce la paura tra i cittadini

POLVERIGI - Non hanno paura di nulla. Né del Covid, né del rischio di trovarsi faccia a faccia con i proprietari. Sono ladri insolenti, pronti a tutto, quelli che ieri pomeriggio sono tornati a seminare paura a Polverigi.

Le prime segnalazioni sono arrivate ai carabinieri già alle 17, quando i malviventi incappucciati sono stati avvistati nelle campagne di via San Vincenzo e via della Caccia. Poi il doppio blitz. Hanno visitato due case, una vicina all’altra, nonostante la presenza in casa dei proprietari. Sono entrati con la tecnica del foro sugli infissi, praticato con un trapano. Ladri acrobati, oltre che sfrontati, perché nel secondo caso si sono arrampicati fino al quarto piano. «Sono passati dalla finestra della mansarda con noi in casa: state molto attenti!» avverte la vittima su Facebook. I ladri sarebbero riusciti a rubare dei monili d’oro.

