Ancona, sorpresi dai vigili urbani a bere e fumare senza mascherina. Per il gruppo di giovani scatta una maxi multa

ANCONA - Chiacchieravano, bevevano birra, fumavano. Rigorosamente senza mascherina. A disperdere l’assembramento ci hanno pensato i vigili urbani che hanno multato 8 giovani, tutti maggiorenni, per la violazione delle normative anti-Covid. Il blitz è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in vicolo San Marco, nei pressi di via Podesti, dove nei giorni scorsi il Comune è intervenuto per ripristinare pezzi del muretto abbattuto dai vandali del Covid e sostituire la ringhiera ricoperta di scritte. La polizia locale è intervenuta e ha sorpreso alcuni ragazzi residenti ad Ancona, mentre bevevano birra e chiacchieravano senza rispettare le distanze e soprattutto senza mascherina sul volto. Nel complesso sono state elevate multe per 3.200 euro.

