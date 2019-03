Deposito di rifiuti tossici: maxi sequestro del Noe e due persone denunciate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLVERIGI – Rifiuti pericolosi: maxi sequestro e denuncia per i due gestori di un’azienda attiva nella commercializzazione di apparecchiature elettroniche.I carabinieri del Noe ed i tecnici dell’Arpam hanno trovato ammassata in u capannone una grande quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee), batterie al piombo e alcaline, neon, fusti con sostanze chimiche pericolose, condensatori e cavi elettrici, alimentatori e motori elettrici, pneumatici, cartoni, vernici tossiche e infiammabili. I responsabili erano privi di qualsiasi autorizzazione allo smaltimento di questo tipo di rifiuti: sequestrata l’intera area di circa 2mila mq. I gestori sono accusati di inquinamento ambientale, intralcio al controllo, gestione di Raee in struttura non idonea e non autorizzata e getto pericoloso di cose.