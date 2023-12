Poliziotti di prossimità ad Ancona, il bilancio dopo due anni di attività. Così Debora e Giacomo hanno aiutato i cittadini

ANCONA - Due anni da Poliziotti di Prossimità. Esserci sempre, esserci prima. Il bilancio dei due anni di servizio del Poliziotto di Prossimità non può che dirsi positivo. La disponibilità ed efficacia del dialogo con cittadini ed esercenti, costituisce sicuramente lo strumento più rapido di conoscenza delle problematiche, che quotidianamente vivono i quartieri cittadini, dal Centro al Piano, dalle Grazie a Brecce Bianche.

Debora e Giacomo

Nel corso dell’anno che va a concludersi, Debora e Giacomo, come ormai li conoscono i cittadini anconetani, sono riusciti ad incontrare i negozianti, che hanno avuto parole di ringraziamento per loro, per il Questore Capocasa, e per la Polizia di Stato. Lo spirito del servizio tra la gente e per la gente è stato particolarmente avvertito e sentito come testimoniano le tantissime segnalazioni ricevute e trasmesse dai Poliziotti di Prossimità, agli uffici competenti consentendo di intervenire in modo diretto a rimuovere alcune difficoltà rappresentate da residenti e commercianti ( stranieri molesti, ragazzini fastidiosi, degrado urbano).

Le segnalazioni pervenute continuano ad essere annotate in apposite schede informative digitali, salvate nella rete locale di cellulari e tablet, che consentono ai poliziotti di prossimità di essere sempre aggiornati e tempestivi nei colloqui e negli interventi mirati. Fondamentale anche il rapporto con le Direzioni scolastiche degli Istituti Comprensivi, che hanno ricevuto la visita del Poliziotto di Prossimità, di: Novelli-Natalucci; Cittadella-Margherita Hack; Posatora, Piano e Archi; Grazie-Tavernelle; Pinocchio-Montesicuro; Quartieri Nuovi; Ancona Nord, Collemarino, Torrette ecc.

Collaborazione e spunti

Grande collaborazione e spunti di approfondimento, che sono oggetto degli incontri che si svolgono ormai dallo scorso anno scolastico, nell’ambito del Progetto “ Educhiamo Insieme alla Legalità”, che vede la Questura di Ancona impegnata in incontri e iniziative per le scuole e nelle scuole sia di Ancona che della provincia, sui temi prioritari per le istituzioni scolastiche (Bullismo, cyber-bullismo, lotta alle dipendenze, rispetto verso le vittime vulnerabili).

I numeri

Il Questore di Ancona: «Il Poliziotto di Prossimità rientra tra i dispositivi di sicurezza auspicati dal Ministero per prevenire, anticipare gli episodi delittuosi o comunque comportamenti di inciviltà, che incidono negativamente sulla vita urbana e quindi sulla qualità della convivenza civile “Esserci sempre ed Esserci prima” è la strategia vincente affinché le Piazze, i Quartieri cittadini, i parchi pubblici siano luoghi di socializzazione e non di inciviltà o attività delittuose».

Grazie alla presenza costante del Poliziotto di prossimità, nell’ultimo bimestre sono diverse le segnalazioni pervenute dai residenti e negozianti alla Questura: ad esempio via Menicucci, in centro, e la Piazzetta davanti alla Coop, al Piano, o le aree verdi prospicenti alcuni gli Istituti Scolastici. Grazie al lavoro in sinergia con le Volanti e con gli altri organi investigativi della Questura, nel solo ultimo bimestre sono stati individuati 11 consumatori di cannabinoidi (tra adolescenti e maggiorenni) e 7 sanzioni amministrative per ubriachezza molesta. Fondamentale anche la prevenzione svolta con i Cinofili davanti alle scuole, al fine di prevenire episodi di spaccio, bullismo e dispersione scolastica.