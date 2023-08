ANCONA Minaccia intenti suicidi accusando il personale sanitario di non averlo curato bene: paziente dell’ospedale di Torrette salvato dal personale medico e dagli agenti delle Volanti. L’allarme è scattato nella mattinata di mercoledì in uno dei reparti della cittadella sanitaria di Torrette per un 40enne marocchino che minacciava di togliersi la vita. L’uomo stava creando disturbo all’interno di uno dei reparti di cura, rendendo difficile anche la normale routine dell’ospedale.

In particolare, l’allarme al 112 è stato lanciato dal personale medico perché l’uomo minacciava intenti suicidi in quanto lamentava di non aver ricevuto le giuste cure ed i dovuti soccorsi per la patologia di cui soffriva. Per tale motivo, esprimendo il suo dissenso, stava sbraitando nei confronti dei sanitari, preoccupando il personale e i degenti presenti all’interno del reparto. Gli uomini delle Volanti della questura hanno instaurato un colloquio con il 40enne, volto noto alle forze dell’ordine, per cercare di placare la sua ira e riportare la situazione alla calma. Solo dopo diverso tempo, unitamente al personale sanitario, il marocchino è stato convinto a completare le cure sanitarie e riabilitative anche per i giorni successivi e di prendere contatti con gli assistenti sociali al fine di proseguire le future cure in ambito domiciliare.