Parto indotto, mamma morta al Salesi: un supplemento di esami per la verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tante ipotesi, ancora nessuna certezza. È stata eseguita ieri pomeriggio all’Istituto di Medicina Legale di Torrette l’autopsia sul corpo di Zohra Ben Salem, la 34enne tunisina morta il 25 agosto al Salesi poco dopo aver partorito un feto morto. L’accertamento, affidato dalla procura al medico legale Antonio Tombolini e al ginecologo Silvano Scarponi, è stato disposto per accertare le cause del decesso, eventuali profili di responsabilità legati al personale sanitario e per ravvisare una possibile concausa tra la morte del feto e dalla mamma.