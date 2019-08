Parcheggiatore abusivo alla Rotonda: arriva contravvenzione di 771 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nei pressi della Rotonda a Mare i Carabinieri di Senigallia hanno sorpreso un cittadino nigeriano, di 25 anni, residente a Ferrara, nell’attività di parcheggiatore abusivo, per la quale è stato contravvenzionato con una sanzione di 771 euro. Lo stesso giovane, pur essendo in regola sul territorio nazionale, essendo sprovvisto di documento di identità personale è stato anche denunciato in stato di libertà.