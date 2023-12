ANCONA «Stai uscendo con l’auto?». «Sì ti lascio il posto, sono cinque euro». Lo scambio di battute, col sorriso, tra due automobilisti dà bene l’idea della caccia al parcheggio che ieri pomeriggio, domenica prima di Natale, ha caratterizzato lo spirito del centro. Erano tutti alla disperata ricerca di un posteggio. Chi è arrivato presto nel cuore cittadino, ha trovato uno stallo libero nei park più vicini ai corsi: il Traiano e il Cialdini. Entrambi a metà pomeriggio - noi siamo andati a verificare attorno alle 18 - erano sold out.

Il limite

Lo scambiatore degli Archi era occupato per meno della metà. Vecchia storia, ormai. La stessa del weekend della scorsa settimana. Su circa 600 posti a disposizione, alle 18 di ieri ne erano liberi 370. Segnale che qualcosa evidentemente non funziona e che il parcheggio di via Mamiani viene visto come una soluzione a metà. Essendo alle porte del centro, probabilmente qualche automobilista pensa di andare oltre e rischiare anche di girare mezz’ora nel traffico pur di trovare un posteggio più vicino. A costo anche della sosta selvaggia. Un tasto dolente. Piazza Pertini, sia lato via San Martino, che via Palestro, è stata praticamente invasa di vetture che, in teoria, lì non potrebbero stare. E poi: auto sopra i marciapiedi, a ridosso degli incroci, sulle corsie dei bus e anche sui posti riservati ai motorini.

Il presidio

La galleria San Martino chiusa a metà ha superato anche il secondo giorno di test. L’ordinanza verrà replicata anche il 23 e il 24 dicembre. Il traffico e le code c’erano, ma la viabilità è rimasta sotto controllo. Qualche rallentamento lungo via Vecchini, via San Martino e via Giannelli, ma il presidio messo in campo dall’amministrazione ha funzionato. Si procedeva, infatti, bene lungo via Palestro, via XXIX Settembre e corso Stamira. Erano operative sei pattuglie della polizia locale, più gli addetti di Mobilità e Parcheggi, attivi agli ingressi dei park per indirizzare le auto e davanti alla fermata del bus navetta degli Archi. Qui la pensilina ha accolto più utenti della linea 1/4 (a pagamento) che quelli in attesa del bus navetta (gratuito).