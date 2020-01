OSTRA VETERE - Momenti di grande spavento. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina in via San Severo. Tre i veicoli coinvolti , due automobili ed un camion. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri per i rilievi.

LEGGI ANCHE:

Scontro sull'Arceviese, un morto e un ferito estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA