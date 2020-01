Il loro scooter non ha l'assicurazione e insultano i carabinieri: due ragazzi denunciati

FALCONARA - Il loro scooter, un Aprilia Sr 50, era senza assicurazione e così due ragazzi di Falconara, vedendo avvicinarsi i carabinieri, hanno cercato in tutti i modi di sviare i controlli e allontanarsi per evitare il sequestro del ciclomotore. Non sapevano però che alla pattuglia del Norm, il nucleo radiomobile di Ancona guidato dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa, era bastata un’occhiata alla targa e un rapido controllo al terminale per scoprire che lo scooter era sprovvisto di polizza assicurativa.

Quando hanno visto che i militari non demordevano, e stavano approfondendo il controllo, i due giovani hanno perso le staffe, lasciandosi andare anche a insulti nei confronti dei militari di pattuglia, rimediando alla fine non solo il sequestro dell’Aprilia ma anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

