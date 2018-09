Sbandata in moto e volo fatale: il finanziere di 52 anni non ce l’ha fatta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Non ce l’ha fatta il finanziere rimasto gravemente ferito il 25 agosto scorso ad Ostra, perdendo il controllo della moto. Lunedì è deceduto. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale dell’Acquasanta nel comune di Ostra. Improvvisamente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il finanziere ha perso il controllo della sua Yamaha finendo in un campo.Un volo che non gli ha permesso di rialzarsi e chiedere aiuto. È rimasto fermo anche se in primo momento era ancora vigile ma impossibilitato a muoversi. Sono apparse subito gravissime le condizioni del militare della Guardia di finanza di 52 anni. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme al 118 segnalando il centauro ferito fuoristrada. Subito in volo si è alzata l’eliambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente. All’arrivo dei sanitari il centauro era cosciente poi però, nel giro di pochi minuti, ha perso i sensi senza riprendere conoscenza.La prognosi è rimasta riservata fino a lunedì quando i medici dell’ospedale regionale di Torrette, dove il finanziere si trovava ricoverato, hanno dichiarato il decesso, comunicandolo il giorno stesso anche ai carabinieri della Compagnia di Senigallia che avevano effettuato i rilievi. Il quadro clinico purtroppo è precipitato e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si è concluso nel peggiore di modi l’incidente lungo la provinciale dell’Acquasanta nel comune di Ostra.