La neonata era viva alla nascita E' stata lasciata morire di fame

ANCONA - Un caso che sta scuotendo tutte le Marche. È nata viva la neonata il cui corpicino straziato è stato trovato ieri nel centro di trattamento rifiuti di un'azienda di Casine di Ostra. Sono queste le risultanze dell'autopsia effettuata oggi. La piccina, forse abbandonata in mezzo a rifiuti ingombranti, era invece già morta quando è finita nel meccanismo dei camion che raccolgono la spazzatura e la trasportano al centro di trattamento. È stato un operaio adindividuarla sul nastro trasportatore.Anche altri elementi sono emersi dall'autopsia: le neonata nn sarebbe stata né accudita e né allattata anceh se almeno fino ad ora non è stato possibile accertare le cause della morte: potrebbero essere dovute all'inedia e al freddo, conseguenti all'abbandono tra i rifiuti. Si pensa - ma tutte queste indicazioni sono in attesa di una conferma - che la piccola possa essere originaria del Nord Africa o del sud est asiatico.