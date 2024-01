Neonata trovata morta nel bagno di un pub, il corpicino scoperto durante il pranzo: «Uno choc, il locale era pieno di persone»

Una neonata senza vita è stata trovata nel bagno di un pub a Oulton, vicino Leeds (Gran Bretagna). Il corpicino si trovava nella toilette del Three Horse Shoes. Gli investigatori stanno cercando la madre della piccola vittima, sperando che possa farsi avanti. La terribile scoperta è stata fatta domenica, con il locale pieno di clienti durante un buffet di carne arrosto.

La scoperta durante un buffet

Dopo la scoperta del corpicino sono stati chiamati i soccorsi, che hanno dichiarato il decesso della piccola. «Questo è un tragico incidente e invitiamo urgentemente la madre della bambina a contattarci o a cercare assistenza medica poiché ha ha attraversato una prova estremamente traumatica e potrebbe aver bisogno di cure lei stessa», ha detto il capo degli investigatori.

Il personale del pub è descritto come «sotto choc», così come i residenti della cittadina. La polizia è ancora al locale per investigare su quanto successo.