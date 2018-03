Scoperta-choc in una discarica di rifiuti Neonata trovata morta in una valigia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Orrore al centro di trattamento dei rifiuti di Casine di Ostra, dove nel primo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto un corpicino senza vita: non si sa ancora, in attesa dell’autopsia, se un feto venuto alla luce già privo di vita oppure il cadavere di una neonata morta per cause naturali durante un parto clandestino oppure addirittura soppressa subito dopo una nascita a domicilio. Il cadaverino era in parte smembrato e l’hanno notato alcuni operai sopra i rulli dove avviene lo smistamento dei rifiuti, da cui recuperano le parti riciclabili dopo averli sminuzzati. Uno choc.Subito hanno bloccato il macchinario e chiamato i carabinieri. Altri resti sono state rinvenuti nel macchinario dove era avvenuto il primo ciclo di trattamento. Intorno alla neonata, sembra infatti fosse una femminuccia, sono stati ritrovati i resti di un valigia. I carabinieri, insieme al magistrato, sono rimasti a lungo ieri nella sede dell’impresa nella zona industriale di Casine. Il corpicino è stato ricomposto e sequestrato in attesa dell’autopsia, che potrebbe svolgersi già oggi.