OSIMO - Tre auto al giorno beccate senza revisione. Due pattuglie impegnate in servizi di postazione fissa ogni 24 ore capaci di controllare in media ogni volta oltre 11 persone. Sono alcuni dei numeri sull’attività svolta dagli agenti della polizia locale di Osimo diretti dal comandante Daniele Buscarini. A renderli noti è l’assessora alla sicurezza Federica Gatto che, arrivata a fine mandato, fa anche il punto su un comando che ha vissuto anni di intenso turnover. Anche nel comandante, col pensionamento dello storico Graziano Galassi e l’arrivo nel 2020 del giovane Buscarini.

Il report

«Il comando di polizia locale -commenta l’assessora Federica Gatto- ha dato prova di grande impegno e crescita professionale, nonostante le sfide che si sono succedute in questi anni, penso all’evoluzione normativa in tema di sicurezza urbana, soprattutto per ciò che concerne la gestione di eventi pubblici, al Covid e alla completa riorganizzazione per il turn over di quasi tutto il personale». Da inizio anno sono stati 128 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale, 289 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 852 quelli circolanti senza revisione periodica.

Tra le multe, da segnalare 14 per guida senza patente e 36 per uso del cellulare. Per ciò che concerne il presidio del territorio, sono stati effettuati 597 servizi con pattuglia fissa e controllate 4.167 persone, 64 postazioni di controllo con l’utilizzo di telelaser, 590 controlli in prossimità di edifici scolastici, 25 servizi di ordine pubblico congiunti con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza oltre a quelli disposti dalla Questura ogni fine settimana in centro. «Numeri eccezionali per un comando di una città di 35.000 abitanti» dice l’assessora Gatto. Che ha dovuto lavorare anche sull’organico del comando. Quest’anno, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, è stata siglata una convenzione con il Comune di Jesi che ha visto l’assunzione di 2 nuovi agenti e un ulteriore un’unità sarà assunta a gennaio. Si è lavorato anche sulla digitalizzazione e la dematerializzazione di molte procedure, e nel 2023 ciò ha influito soprattutto sulla gestione e manutenzione della segnaletica stradale. Attraverso un software, infatti, la pattuglia sul territorio riesce ad inviare in tempo reale informazioni circa lo stato delle strade e della segnaletica all’ufficio tecnico del Comune e alla Osimo Servizi. «Solo quest’anno -rivela Gatto- sono stati sostituiti oltre 250 segnali stradali deteriorati».

La dotazione dei mezzi

Poi aggiunge: «Abbiamo incrementato il parco auto con 2 nuovi mezzi e si è proceduto ad una puntuale manutenzione, garantendo la costante presenza delle pattuglie sul territorio». Gli agenti hanno anche tenuto corsi in tutti gli istituti scolastici, dalla scuola materna alle medie: parlando prevalentemente di sicurezza stradale e della conoscenza delle regole da rispettare in strada. Infine, come accade dal 2015, anche quest’anno la polizia locale di Osimo ha partecipato al progetto del servizio civile universale “Garanzia Giovani”, con alcuni ragazzi che hanno potuto lavorare all’interno del comando collaborando con gli agenti.