Arnesi da scasso nascosti dentro l'Audi, denunciato un giovane albanese

ANCONA - Denunciato in stato di libertà un cittadino albanese 22enne, per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. I carabinieri di Osimo hanno intimato l’alt, in via Borsellino, all’Audi A3 condotta dal ragazzo, che ha reagito con un certo nervosismo.Al successivo controllo del veicolo è stato trovato, ben nascosto sotto il sedile lato conducente, un palanchino in ferro della lunghezza di 60 centimetri, poi sequestrato. Alla richiesta di una spiegazione rispetto a quanto trovato, l’uomo non è stato in grado di fornirla.