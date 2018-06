Un fantino cade da cavallo finisce all'ospedale per una lesione alla gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Il 118 è intervenuto ieri pomeriggio alle 18,30 in via Sbrozzola, vicino San Biagio, al circolo ippico La Quercia dove un fantino di 55 anni era caduto dal cavallo finendo seduto a terra. Nel volo avrebbe sbattuto sul pomello della sella, ferendosi la gamba. A prestare i primi soccorsi sono stati i volontari della Croce Rossa di Osimo, presenti nel maneggio per il servizio sanitario a chiamata. Come previsto dal protocollo, dopo aver stabilizzato il ferito, i militi della Croce Rossa hanno dovuto farlo trasportare in ospedale dall’ambulanza inviata dal 118 non potendo lasciare il luogo per il quale erano stati ingaggiati per l’evento sportivo.