OSIMO In un colpo solo tre buone notizie dal delicato fronte viabilità. In una città intasata da decenni dal traffico nella direttrice Ancona-Macerata, con un reticolo infinito di strade molte delle quali in attesa di asfalti, negli ultimi mesi si erano aggiunti anche i disagi per i cantieri. Automobilisti spazientiti da cambi di viabilità e buche, ma finalmente ieri han potuto tirare un sospiro di sollievo.

La sequenza



Nell’ordine: ripreso il cantiere per la rotatoria davanti al CargoPier dopo una settimana di sosta per imprevisti e richieste economiche; riaperto il collegamento da Osimo Stazione a Osimo impostando il senso unico alternato in via Flaminia I; infine, la Provincia ha iniziato ad asfaltare via Jesi nel centro abitato di Casenuove. Partiamo dall’incrocio maledetto tra via Sbrozzola e l’Adriatica a Osimo Stazione dove, con fondi ministeriali dirottati dalla Regione al Comune nel 2019, si stava realizzando una nuova rotatoria. Partiti velocemente i lavori un mese fa, la ditta scavando ha trovato però dei sottoservizi e falde acquifere impreviste, con tanto di polemiche da parte delle Liste civiche che hanno messo in dubbio la bontà del progetto.

La ditta, per quegli imprevisti, ha dovuto fare interventi aggiuntivi e costosi. Da qui la richiesta al Comune di integrare i soldi rispetto all’appalto, con stop ai lavori fino all’intesa. Che è stata raggiunta ieri, dopo 10 giorni durante i quali i commercianti del CargoPier hanno alzato la voce temendo di veder rovinato lo shopping natalizio per colpa del cantiere che blocca l’accesso dalla Ss16. «Al termine di delicate e serrate trattative, con incontri tra la direzione lavori e ditta appaltatrice, è stato finalmente trovato l’accordo che ha consentito di riavviare il cantiere» ha annunciato ieri il sindaco Pugnaloni. Che spiega: «In questi giorni ho tenuto un profilo basso per agevolare la fumata bianca anziché animare le tensioni e rischiare di allungare i tempi».

Ora però ha chiesto di «accelerare e prevedere entro un paio di settimane l’apertura di un varco nell’incrocio per consentire quantomeno l’accesso dalla statale a via Sbrozzola e quindi ai centri commerciali», salvaguardando in pratica lo shopping natalizio. L’augurio di sindaco e commercianti è che «la rotatoria possa essere completamente aperta entro Natale», consapevoli però che il termine ultimo previsto dall’appalto è il 14 gennaio.



Altra notizia positiva è che da ieri è stato ripristinato il collegamento da Osimo Stazione verso Osimo impostando via Flaminia I a senso unico alternato, dopo due mesi di senso unico in uscita dalla città. Al contempo sono tornare alla normale viabilità via San Biagio e via Molinaccio, mentre resta a senso unico in discesa il primo tratto di via Sbrozzola. Fino al 2 febbraio il cantiere per rinnovare le condutture Astea in via Flaminia I occuperà il tratto fra il bivio con via Sbrozzola e quello con via Abbadia, dove sono posizionati i due semafori che regolano il provvisorio senso unico alternato. Infine, la Provincia ha avviato giovedì l’atteso asfalto in via Jesi a Casenuove, dove i residenti l’anno scorso fecero partire anche una petizione per una strada diventata groviera.