ANCONA Lanci di oggetti, bestemmie, danneggiamenti, ma anche episodi di bullismo. Succede di tutto sugli scuolabus. Per questo alcuni presidenti dei consigli d’istituto chiedono al Comune di intervenire: propongono di introdurre degli accompagnatori sui bus in modo a limitare certi fenomeni che, a loro dire, si stanno verificando in modo sempre più frequente.

APPROFONDIMENTI CHOC Violenza sessuale di gruppo su un compagno di scuola disabile: arrestati tre bulli, uno è minorenne



Le criticità

Se n’è discusso ieri nell’ambito della Commissione Scuola chiesta dalla consigliera Susanna Dini e presieduta da Silvia Fattorini. All’incontro hanno partecipato alcuni presidenti dei consigli d’istituto che, tra varie criticità legate agli orari e alle frequenze, hanno sollevato il problema dei baby bulli che imperverserebbero in particolare sulla navetta che conduce circa 140 alunni alla scuola Tommaseo, ma anche su una di quelle che coprono il servizio di trasporto alle elementari Collodi. Sono arrivate segnalazioni di lanci di oggetti, parolacce ed episodi di bullismo che hanno messo in allarme i genitori: si chiedono volontari che assistano gli alunni sugli scuolabus. «Improvvisamente quest’anno servono tutti questi accompagnatori?» ha chiesto incredula l’assessore alle Politiche educative, Antonella Andreoli, che però ha garantito che verranno attuate «iniziative volte a contrastare questi episodi e ad educare i ragazzi contro il bullismo». Il consigliere Stefano Foresi ha suggerito di ricorrere agli ausiliari di M&P che la precedente Amministrazione aveva incaricato di accompagnare gli alunni sfrattati dal terremoto dalle Podesti e trasferiti alle Tommaseo. Nell’ambito della Commissione è stata annunciata la contrattualizzazione dei nuovi minibus elettrici per il trasporto scolastico. Il consigliere Diego Urbisaglia ha chiesto chiarimenti sul trasporto dei disabili: non sono mancate polemiche quando il dirigente comunale ha spiegato che nei nuovi bus, al momento, non sono previsti allestimenti particolari, ma l’assessore Andreoli ha garantito che questa sarà una priorità. «Almeno un bus dei primi 5 - ha assicurato - sarà predisposto per il trasporto di alunni disabili».