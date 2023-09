OSIMO I Tre Archi dovrebbero riaprire al traffico fra tre settimane. La data giusta forse tra il 16 e il 18 ottobre, stando al sindaco. Sui social si era rialzato il coro di protesta di residenti e commercianti di San Marco, stanchi dopo quattro mesi di viabilità stravolta in centro storico per la chiusura forzata di Porta Vaccaro. Il principale accesso al centro di Osimo, noto come Tre Archi per la presenza delle tre volte, una carrabile e due pedonali laterali, era stato danneggiato oltre dieci anni fa. Grazie a dei puntelli per sorreggerle, le arcate erano rimaste aperte. Con il nubifragio del 5 giugno scorso la volta centrale si era pericolosamente staccata dalla sede stradale sovrastante, ovvero da via Leopardi. Così i tecnici imposero la chiusura.

I disagi



Ora per arrivare a San Marco è necessario passare per via Fonte Magna e via San Francesco, perl’ospedale si deve passare per piazza del Comune, via 5 Torri e via Leopardi impostata contro senso. Solo che quando ci sono eventi come il mercato del giovedì o i concerti serali che richiedono la pedonalizzazione della piazza centrale di Osimo, per andare all’ospedale si deve allungare ancora il tragitto passando per via Ungheria, via Michelangelo, via Guasino. Stravolgimenti che richiedono un cantiere rapido per la messa in sicurezza e la riapertura dei Tre Archi.

Da giorni però i lavori, stando ai residenti, vanno al rallentatore e non si vede la luce. Il sindaco per questo ieri ha rivelato che «gli operai hanno effettuato il secondo intervento di cementificazione della fessura della volta centrale e ora saranno necessari 20 giorni per il suo consolidamento e per alcuni interventi accessori». Quindi «salvo imprevisti, tra il 16 e il 18 ottobre -annuncia Pugnaloni- sarà possibile riaprire la viabilità sotto ai Tre Archi. In sostanza via Matteotti tornerebbe transitabile a metà ottobre mentre saranno necessari più giorni per riaprire al traffico sopra, su via Cappuccini e via Leopardi, «per consentire ai tecnici -spiega Pugnaloni- di completare il recupero della sede stradale e il rinnovo dell’asfalto».

I ponteggi



Il sindaco aggiunge: «Intanto già dai prossimi giorni inizieranno le delicate fasi di smantellamento dei ponteggi» che quindi dopo un decennio scompariranno donando a Porta Vaccaro la sua originaria bellezza. Infine, proprio per venire incontro ai commercianti penalizzati dalla viabilità stravolta da giugno in rione San Marco, sarà pubblicato oggi sul sito del Comune il bando per l’assegnazione di un contributo una tantum. Il budget, già annunciato il mese scorso dopo un summit in Municipio, è confermato in 12mila euro ma un sostegno economico massimo di mille euro a richiedente.

Potranno accedere al bando tutti i commercianti che dimostrino di aver subito un calo di fatturato di almeno il 20% nel trimestre giugno – agosto 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 e che si trovino ad operare in via San Marco, via Matteotti, via Strigola, via Cappuccini e piazzetta del Carmine. Le domande potranno essere presentate tra il 16 e il 31 ottobre.