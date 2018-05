Sorpreso con marijuana soldi e kit per confezionare le dosi: 35enne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - 35enne della provincia di Ancona finisce nei guai per spaccio di stupsfecanti dopo essere stato trovato in possesso di oltre un etto di marijuana.I poliziotti della Squadra Mobile in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Osimo, dopo averlo attenzionato per diversi giorni, hanno deciso di fare irruzione nel suo appartamento eseguendo una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire oltre un etto di marijuana, centinaia di ritagli in cellophane utilizzati per confezionare le dosi e un bilancino di precisione. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche la somma di oltre 2000 euro considerato sicuro provento dell’attività di spaccio considerato lo stato di disoccupazione dello spacciatore. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.